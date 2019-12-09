"Эстудиантес" презентовал Маскерано

"Эстудиантес" провёл презентацию звёздного новичка команды Хавьера Маскерано.

Представил 35-летнего футболиста лично президент клуба Хуан Себастьян Верон.

Стоит отметить, что защитник перебрался в "Эстудиантес" на правах свободного агента.

Маскерано известен по выступлениям за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону" и "Хэбэй Чайна Форчун".

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