"Эстудиантес" презентовал Маскерано
"Эстудиантес" провёл презентацию звёздного новичка команды Хавьера Маскерано.
Представил 35-летнего футболиста лично президент клуба Хуан Себастьян Верон.
Стоит отметить, что защитник перебрался в "Эстудиантес" на правах свободного агента.
Маскерано известен по выступлениям за "Ривер Плейт", "Коринтианс", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Барселону" и "Хэбэй Чайна Форчун".
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