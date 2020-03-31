Эти 5 игроков обещали взорвать трансферный рынок Бундеслиги! Из-за пандемии коронавируса ценники на них могут существенно схлопнуться

Коронавирус больно ударил по европейскому футболу – все клубы испытывают непредсказуемые потери. Раздутый после трансфера Неймара рынок оздоравливается! "В ближайшие годы я не могу представить переходы по 100 млн евро. Цены на игроков снизятся", – говорит опытный Ули Хёнесс. Летнее трансферное окно предлагают расширить на полгода, но даже это не удержит предыдущий уровень расходов. Больше всего пострадают от пандемии немецкие клубы, для которых продажа билетов формирует большую часть бюджета. Топ-клубы Бундеслиги с деньгами от ЛЧ спасают скромнее команды от кризиса (выделяя им немного денег), однако Дортмунд, Леверкузен, "Лейпциг" и "Бавария" также увидят дырки в кошельках. Летом ожидались как минимум 3 громкие трансферы звезд Бундеслиги. Теперь это не так очевидно. Впрочем, о всех по порядку!



Джейдон Санчо (20 лет, вингер, "Боруссия" Дортмунд)

Ожидаемая стоимость: 130 млн евро

Претенденты: "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль"

На Санчо был большой спрос в прошлом году, но он согласился провести в Дортмунде еще один сезон. "Боруссия" уже и не рассчитывала удержать Джейдон. Новичок прогрессировал (более 30 очков по системе гол + пас), а клуб с позиции силы вел переговоры, установив дикий ценник, который отвечал реалиям рынка. Фавориты в борьбе за Санчо – клубы АПЛ. Англичанин для англичан – лишние 20-30 млн в стоимость. Однако, коронавирус навредит даже монстрам из Туманного Альбиона. "Ливерпуля" имеет козыри в переговорах с "Боруссией", но главные претенденты – "Манчестер Юнайтед" и "Челси". А они не могут гарантировать игроку Лигу Чемпионов, пока сезон не закончится и не решится вопрос с дисквалификацией "Сити". МЮ последнее время привык убеждать игроков и их клубы с помощью значительной переплаты. Санчо идеально вписался бы в игру "дьяволов", он нужен Сульшеру и подходит под курс британизации. Но в нынешних условиях выбрасывать полторы сотни миллионов страшно. Неизвестно, что будет с телеконтрактом, путевкой в ​​ЛЧ и матчами при пустых трибунах.



Боруссия же непреклонна: 130 млн евро, или Санчо остается. Контракт до 2022-го дает пространство для такой позиции. Страх бунта? У 20-летнего вингера сложный характер, но бойкот а-ля Дембеле он не устроит. По слухам Джейдон доволен развитием проекта в Дортмунде, приезд Холланда подтвердил амбиции клуба. С "Боруссией" – борьба за чемпионство и участие в ЛЧ, с "МЮ" и "Челси" – неопределенное будущее. Портить отношения с клубом ради этих вариантов нет смысла. Критику немецкой прессы за роскошный отдых на Ближнем Востоке можно немножко потерпеть, а штрафуют его только за реальные фейлы. Англичанин должен это понимать! Соответсвенно, новый контракт с немецким клубом достаточно вероятен!



Кай Хавертц (20 лет, атакующий хавбек, "Байер")

Ожидаемая стоимость: 100 000 000 евро

Претенденты: "Бавария", "Ливерпуль"

"Байер" потирал руки и публично считал еще не заработанные на Хавертце деньги. "Удержать его летом невозможно. Это будет трансфер за более чем 100 млн", – в начале марта сказал главный тренер. "За Фелиша заплатили 126 млн, Гавертц ничем не хуже", – заявлял генеральный директор клуба. Коронавирус всех обломал. В Леверкузене и до пандемии оценивали ситуацию слишком оптимистично, а теперь вообще выглядят оторванными от реалий. "Байер" отказывается вступать в переговоры, если потенциальный покупатель не готов выложить сотню миллионов за "талантливого немецкого игрока следующего десятилетия", как его окрестил Руди Фёллер. Претендентов на Кая с чеком на 100 млн не так много: "Барселона", "Реал" и "Ювентус" сконцентрированы на усилении других позиций, Клопп предпочитает других звезд Бундеслиги, а ПСЖ якобы не рассматривает сам хавбек. Единственный реальный вариант – "Бавария". Но и здесь не все просто. Ганси Флик стремится подписать Хавертца, однако спортдир все силы бросает на приобретение Сане. Два таких трансферы – слишком даже для Мюнхена, который после пандемии не будет тратить все отложенные на лето деньги. Сохранить статус-кво – хорошая опция для футболиста и клуба. "Байер" за два последних окна накупил игроков на 95 млн и явно рассчитывал покрыть расходы трансфером Хавертца. Но ситуация не критична благодаря соглашению о распределении прибыли с Bayer AG, по которой корпорация компенсирует убытки клуба. Кай, в свою очередь, развивается под руководством Петера Боша и с гарантированной игровой практикой в ​​"Байере" лучше подготовится к Евро-2020 (читай Евро 2021), чем на скамейке "Баварии". Контракт до 2022-го настораживает "Байер", но можно переподписать соглашение, пойдя игроку на уступки в виде фиксированной суммы выкупа (в текущем контракте нет клаусулы). Так у Хавертца не будет страха застрять в клубе.

Тимо Вернер (24 года, форвард, "РБ Лейпциг")

Ожидаемая стоимость: 60 млн евро

Претенденты: "Ливерпуль", "Бавария", "Реал", "Ювентус", "Барселона"

Отъезд Вернера коронавирус вряд ли сорвет. Дело в том, что "Лейпциг" не может наглеть – в контракте прописана клаусула в пределах 50-60 млн. РБ прошлым летом провернул трюк, которым сейчас стоит воспользоваться "Байеру". Вернер тогда уже был на полпути в Баварию, но обиделся на то, что "Ротэн" поставили в приоритет Сане. Он остался в Саксонии и подписал с РБ взаимовыгодное соглашение. "Лейпциг" теперь не потеряет свою звезду летом 2020-го бесплатно, однако не может заблокировать выкуп. Согласитесь, 60 млн за 24-летнего основного форварда сборной Германии – это очень выгодный трансфер. Большой опыт игры на топ-уровне, вариативность, обучение Рангником и Нагельсманном. В этом сезоне Тимо до марта настрелял 27 голов и 9 ассистов во всех турнирах. Вернер – готовая звезда, вокруг которой можно строить команду.



В Баварии найти ему место сейчас сложно – Левандовски фантастический, на фланги достаточно претендентов. Аналогичная проблема возникает при переходе в "Ливерпуль", где группа атаки просто шедевральная. Правда, Юрген Клопп может трансформировать переднюю линию, сыграв с Фирмино под Вернером. Не стоит также отбрасывать потенциальный переход Мане в "Реал". "Ливерпуль" лучше соответствует амбициям немца, но выбор у него широкий. В современном футболе вообще трудно найти высококлассного центрфорварда, который готов вписаться в любую игровую структуру. А Вернер впишется. Еще и за умеренную цену. "Ливерпуль" прошлым летом как раз сэкономил, проигнорировав рынок.



Дайот Упамекано (21 год, центральный защитник, "РБ Лейпциг")

Ожидаемая стоимость: 60 млн евро

Претенденты: "Барселона", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Бавария"

РБ Лейпциг имеет слабую позицию в переговорах по Упамекано. У француза контракт до июня 2021-му с клаусулой в 60 млн евро. Шансов не продолжение соглашения нету – защитник сообщил клубу о желании сменить прописку и готов форсировать трансфер, если никто не предложит прописанную сумму. Лейпциг понимает, что этим летом последний шанс заработать на Дайоте. Руководство "быков" категорически не желает отпускать футболистов свободными агентами, поэтому можно спрогнозировать, что клуб пойдет на уступки в переговорах и продаст свой бриллиант дешевле. Тем более, что потеря не столь страшна: вскоре из лазарета выйдут Орбан и Конате, прекрасно проявили себя в центре обороны Клостерманн и Хальстенберг. Упамекано стоит денег, которые за него просит РБ. Сильный на мяче и без мяча, тактически подкованный, стабильный для своего возраста, имеет перспективы для дальнейшего роста. Отличная игра против "Баварии" и перфоманс в плей-офф ЛЧ доказали его класс. Говорят об интересе "Барселоны" – и француз способен стать основным в таком клубе, не говоря уже об "Арсенале" и "Тоттенхэме", где надежная оборона фанам только снится.



Давид Алаба (27 лет, защитник / полузащитник, "Бавария")

Ожидаемая стоимость: 50 млн евро

Претенденты: "Реал", "Барселона"

Неожиданная фамилия в списке! Один из лидеров "Баварии" в расцвете сил не может не быть лакомым куском на рынке. Причина проста – контракт Алабы завершается через год, переговоры очень тяжелые. Австрийца беспокоит не срок нового соглашения или заработная плата, а его роль в команде. Да, он незаменимый игрок основного состава, но не на желаемой позиции. Алаба годы играл левого фулбэка, мечтая о полузащите. При подписании предварительного контракта он попросил шанса в опорной зоне. Давиду пообещали такой шанс, но дали его другому фулбэку - Киммиху. Алаба возмутился! Не спасают ситуацию решения Флика, который видит универсала исключительно в центре обороны. Поэтому австриец реально размышляет о трансфере и привлек к переговорам искусного агента Пини Захави. "Бавария" и "Манчестер Сити" придумали обмен Алабы и Сане, но Давид заблокировал такую ​​инициативу. Его позиция четкая – если переходить куда-то из "Баварии", то только в "Реал" или "Барселону". "Сливочные" уже проявили интерес. Испанским грандам предлагают очень классного игрока, но кошелек придется раскрыть широко: отступные для Баварии, солидный бонус Захави, 5-летний контракт с зарплатой не меньше 10 млн. Ну и, конечно, без гарантий поиграть в полузащите Алаба не поедет покорять Примеру.