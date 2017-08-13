Этим летом Коноплянка мог вернуться в УПЛ

Теги шалькешахтер донецкевгений коноплянкагалатасараймиланлацио

Этим летом Коноплянка мог вернуться в УПЛЭтим летом вингер гельзенкирхенского "Шальке" Евгений Коноплянка мог вернуться в украинскую Премьер-Лигу.

Как информирует Bild, в услугах 27-летнего футболиста был заинтересован донецкий "Шахтер", однако немецкий клуб оставался расставаться со своим игроком.

Также на Коноплянку претендовали турецкий "Галатасарай", который готов был заплатить за украинца 7 миллионов евро, и итальянские "Милан" и "Лацио".

Напомним, вчера "Шахтер" обыграл "Александрию". | soccernews.ru

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