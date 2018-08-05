Этим летом Конте отклонил предложение возглавить "Реал"

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Этим летом Конте отклонил предложение возглавить "Реал"Этим летом известный итальянский тренер Антонио Конте отклонил предложение возглавить мадридский "Реал", информирует Daily Telegraph.

По сведениям источника, 49-летний специалист отказался переезжать на "Сантьяго Бернабеу" по причине того, что его будущее в бывшем клубе лондонском "Челси" все еще было не определено.

В итоге королевский клуб остановил выбор на Хулене Лопетеги, возглавлявшего на тот момент сборную Испании, а итальянец таки был уволен "аристократами".

Напомним,  "Реал" снизил цену на Ковачича. | soccernews.ru

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