Этим летом Конте отклонил предложение возглавить "Реал"

Этим летом известный итальянский тренер Антонио Конте отклонил предложение возглавить мадридский "Реал", информирует Daily Telegraph.

По сведениям источника, 49-летний специалист отказался переезжать на "Сантьяго Бернабеу" по причине того, что его будущее в бывшем клубе лондонском "Челси" все еще было не определено.

В итоге королевский клуб остановил выбор на Хулене Лопетеги, возглавлявшего на тот момент сборную Испании, а итальянец таки был уволен "аристократами".

Напомним, "Реал" снизил цену на Ковачича. | soccernews.ru