Этим летом "Ливерпуль" могут покинуть 10 игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил о серьезной смене состава этим летом. Об этом информирует The Mirror.

По данным источника, английский клуб могут покинуть 10 игроков: Симон Миньоле, Натаниэл Клайн, Альберто Морено, Жоэль Матип, Ови Эджария, Педро Чиривелья, Марко Груйич, Адам Лаллана, Дивок Ориги и Даниэль Старридж.

На данный момент "Ливерпуль" располагается на лидирующей позиции чемпионата Англии.

16 апреля "мерсисайдцы" проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Порту". Первая встреча закончилась победой английской команды (2:0).

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