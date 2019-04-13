Этим летом "Ливерпуль" могут покинуть 10 игроков

Теги ливерпульюрген клоппдэниел старриджжоэль матип

Этим летом "Ливерпуль" могут покинуть 10 игроков

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил о серьезной смене состава этим летом. Об этом информирует The Mirror.

По данным источника, английский клуб могут покинуть 10 игроков: Симон МиньолеНатаниэл КлайнАльберто МореноЖоэль МатипОви ЭджарияПедро ЧиривельяМарко ГруйичАдам ЛалланаДивок Ориги и Даниэль Старридж.

На данный момент "Ливерпуль" располагается на лидирующей позиции чемпионата Англии.

16 апреля "мерсисайдцы" проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Порту". Первая встреча закончилась победой английской команды (2:0).

А еще: "Ливерпуль" может заключить рекордную для АПЛ сделку с Nike| http://soccernews.ru

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