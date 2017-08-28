Этим летом "Манчестер Юнайтед" предпринимал попытки подписать Асенсио

Этим летом английский "Манчестер Юнайтед" предпринимал попытки подписать вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.

В частности, как информирует El Mundo Deportivo, за 21-летнего футболиста "сливочных" "красные дьяволы" готовы были заплатить 55 миллионов евро. Однако на поступившее предложение королевский клуб ответил решительным "нет".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Бэйлу. | soccernews.ru