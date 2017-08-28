Этим летом "Манчестер Юнайтед" предпринимал попытки подписать Асенсио

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Этим летом "Манчестер Юнайтед" предпринимал попытки подписать АсенсиоЭтим летом английский "Манчестер Юнайтед" предпринимал попытки подписать вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио.

В частности, как информирует El Mundo Deportivo, за 21-летнего футболиста "сливочных" "красные дьяволы" готовы были заплатить 55 миллионов евро. Однако на поступившее предложение королевский клуб ответил решительным "нет".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Бэйлу. | soccernews.ru

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3 Манчестер Сити 3 7
4 Вест Бромвич Альбион 3 7
5 Челси 3 6
6 Уотфорд 3 5
7 Саутгемптон 3 5
8 Ливерпуль 2 4
9 Сток Сити 3 4
10 Эвертон 3 4
11 Суонси Сити 3 4
12 Тоттенхэм 2 3
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15 Ньюкасл Юнайтед 3 3
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17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
19 Кристал Пэлас 3 0
20 Вест Хэм Юнайтед 3 0
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