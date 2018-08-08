Этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока

Теги реал мадридтони кроос

Этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрокаЭтим летом мадридский "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, не исключает своего ухода из королевского клуба и полузащитник Тони Кроос. Немец будет готов рассмотреть предложения о смене команды, если таковые покажутся выгодными для него.

В прошлом сезоне Кроос забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, Себальос сделал громкое заявление об уходе Роналду. | soccernews.ru

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