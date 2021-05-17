"Это безобразие": в "Роторе" недовольны переносом начала матча "Уфа" - "Арсенал"

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский выразил возмущение тем, как проводился 30-й тур РПЛ.

Напомним, что волгоградцы боролись за выживание с "Уфой" и тульским "Арсеналом", которые должны были сыграть друг с другом.

Планировалось, что все матчи начнутся в одно время - в 14:00 мск. Однако игра в Башкирии была отложена на два часа из-за жары.

В итоге "Ротор" сыграл вничью с "Рубином" (1:1), а "Арсенал", зная результат встречи в Казани и убедившись в сохранении прописки в РПЛ, проиграл "Уфе" (1:2).

"Конечно, это неправильно. Все матчи последнего тура должны играться в одно время, чтобы не было различных вариантов. "Уфа" и "Арсенал" - наши прямые конкуренты. Если в Уфе сложилась такая ситуация, то надо было и наш матч переносить, пока там не наладится погода. Я как никто понимаю, что они играли, зная наш результат. Это просто безобразие, других слов нет.

Готовы ли пойти в суд? Будем консультироваться с юристами, просто так это оставлять нельзя. Я перед матчем общался с Сергеем Чебаном - исполнительным директором лиги, но он сослался на регламент, сказал, что при такой температуре играть нельзя. Ну, градусник можно поставить в разных местах: на солнце, в тень или под кондиционер. А дальше выводы делайте сами. Эмоций сейчас никаких быть не может, прописку мы потеряли и очень расстроены.

Переигровка? Не знаю, но в это не верю - "Рубин" уйдёт в отпуск, кто такое может решение принять. Мы об этом переносе узнали за час, всё держалось в тайне до последнего. Приехали на стадион и узнали, что там в Уфе жара стоит. Есть ли здесь сговор? Вы сами как думаете? Вслух такие вещи не могу озвучивать, у меня нет доказательств. Моё мнение понятно", - сказал Рекечинский.

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