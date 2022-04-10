"Это будет великая игра". Эмери поделился ожиданиями от ответной встречи с "Баварией"
Фото: твиттер Эмери\Автор неизвестен
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответной игры против мюнхенской "Баварии" в рамках 1\4 финала Лиги чемпионов.
"Это будет великая и трудная игра. Самый большой вызов для меня как для тренера. И для клуба тоже. "Бавария" - фаворит, одна из трёх сильнейших команд Европы на данный момент.
Мы сосредоточим всё своё внимание на подготовке к этой встрече", - сказал испанский специалист после матча с "Атлетиком" (1:1).
Напомним, что первая игра завершилась уверенной победой испанского клуба со счетом 1:0. Ответный матч пройдет в Мюнхене 12 апреля, во вторник. Начало встречи запланировано на 22:00.
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