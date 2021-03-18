Это была любовь! Испанская модель призналась в отношениях с Мамаевым

Испанская модель Ирен Гарсия Морено призналась, что у нее были отношения с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым.

"У нас были отношения - мы с Пашей не просто спали. Это была любовь! Я любила Пашу, а он любил меня!

Мы познакомились в торговом центре La Canada в Марбелье. У Паши тогда были тренировочные сборы. Он был очень похож на моего бывшего парня — татуировки, даже на шее. Он сразу мне понравился. И я почувствовала, что я ему тоже.

Что было потом? День Святого Валентина. Он просто смотрел на меня. Я поехала в свой отель. Он был в холле, но там был кто-то еще. Я очень удивилась — подумала, что это какой-то знак. Знак судьбы, веление Бога. Это не могло быть совпадением.

С того дня и до того момента, когда ему надо было лететь обратно в Ростов, мы были неразлучны. Я поменяла билет на поезд, чтобы остаться с ним подольше. После этого мы продолжали переписываться и созваниваться по Facetime каждый день. Иногда даже трижды в день.

Вся моя семья знала про Пашу. Но границы были закрыты, и мы не могли с ним видеться. Мы говорили о том, как любим друг друга. Никто не знал об этой истории. Конечно, когда мы впервые увиделись, я не знала про его жену. Но спустя время он рассказал про нее, про его заключение в тюрьме", - приводит слова Гарсии "Спорт-Экспресс".

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