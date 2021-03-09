"Это было безумие": Эдегор вспомнил о своём переходе в "Реал" в 16-летнем возрасте

Полузащитник "Арсенала" Мартин Эдегор рассказал, как он сейчас относится к своему решению стать игроком "Реала" в 16 лет.

Напомним, что норвежец сейчас находится в аренде, а права на него по-прежнему принадлежат королевскому клубу.

"Честно говоря, это было безумие. Я не очень это осознавал, потому что был ещё ребенком. Но когда тебе делает предложение "Реал", всегда появляется очень большое желание согласиться", - приводит слова 22-летнего футболиста AS.

В 2015 году "Реал" купил Эдегора за 2,8 миллиона евро. По неофициальным данным, "сливочные" заключили с юным хавбеком контракт с зарплатой 3,5 миллиона евро за сезон.

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