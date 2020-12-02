"Это было безумие". Канунников рассказал о своих расходах во времена выступления за "Зенит"

Форвард "Крыльев Советов" Максим Канунников рассказал о своих расходах, на момент выступления в "Зените". На тот момент игроку было 18 лет.

За петербургский клуб футболист выступал с 2009 по 2012 год.

"Ты молодой, в "Зените", тебе платят хорошие деньги, можешь купить все, что хочешь. Сразу хочешь красиво и дорого одеваться, платить за друзей в ресторанах и не считать деньги. Бывало: погулял до ночи, а с утра на тренировку. Правда, молодой организм выдерживал, так что никогда не тренировался в полсилы, все получалось.

Куда уходили все деньги? Это просто безумие. Бывало, что покупал одежду и надевал ее только один раз. Приезжал раз в неделю за условными штанами, а покупал и ботинки, и рубашку - полный набор. Делать дома нечего - поеду в магазин. Эту майку из Zara за 500 рублей можно не жалеть: надеть несколько раз, потренироваться в ней и выкинуть. С футболкой за 30 тысяч так не получится. У меня не было человека, который бы вел мои финансы, а родители были далеко и не знали, сколько зарабатываю и на что трачу.

Когда в команде работал Дик Адвокат, то нас - пятерых молодых игроков - взяли в заявку на матч с "Томью", мы победили, и все футболисты, даже просидевшие в запасе, получили 100-процентные премиальные. Следующий матч с "Москвой" снова выиграли, я был в заявке и снова получил бонус. На эти премиальные взял себе первую машину Opel Insignia, на тот момент 220 лошадей. Я только научился водить, в автосалоне отдал ключи другу, чтобы отвез меня домой, но он на полпути остановился: "Теперь ты". Потихоньку доехал. Через полгода повысили контракт, я купил черный Mercedes ML300, а Insignia вся в снегу стояла под окнами: продал ее, как только уехал в аренду в Томск", - передает слова Канунникова "Чемпионат".

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