"Это было безумие". Канунников рассказал о своих расходах во времена выступления за "Зенит"
Форвард "Крыльев Советов" Максим Канунников рассказал о своих расходах, на момент выступления в "Зените". На тот момент игроку было 18 лет.
За петербургский клуб футболист выступал с 2009 по 2012 год.
"Ты молодой, в "Зените", тебе платят хорошие деньги, можешь купить все, что хочешь. Сразу хочешь красиво и дорого одеваться, платить за друзей в ресторанах и не считать деньги. Бывало: погулял до ночи, а с утра на тренировку. Правда, молодой организм выдерживал, так что никогда не тренировался в полсилы, все получалось.
Куда уходили все деньги? Это просто безумие. Бывало, что покупал одежду и надевал ее только один раз. Приезжал раз в неделю за условными штанами, а покупал и ботинки, и рубашку - полный набор. Делать дома нечего - поеду в магазин. Эту майку из Zara за 500 рублей можно не жалеть: надеть несколько раз, потренироваться в ней и выкинуть. С футболкой за 30 тысяч так не получится. У меня не было человека, который бы вел мои финансы, а родители были далеко и не знали, сколько зарабатываю и на что трачу.
Когда в команде работал Дик Адвокат, то нас - пятерых молодых игроков - взяли в заявку на матч с "Томью", мы победили, и все футболисты, даже просидевшие в запасе, получили 100-процентные премиальные. Следующий матч с "Москвой" снова выиграли, я был в заявке и снова получил бонус. На эти премиальные взял себе первую машину Opel Insignia, на тот момент 220 лошадей. Я только научился водить, в автосалоне отдал ключи другу, чтобы отвез меня домой, но он на полпути остановился: "Теперь ты". Потихоньку доехал. Через полгода повысили контракт, я купил черный Mercedes ML300, а Insignia вся в снегу стояла под окнами: продал ее, как только уехал в аренду в Томск", - передает слова Канунникова "Чемпионат".
А еще: Семин раскритиковал руководство "Локомотива" после провала в ЛЧ| http://soccernews.ru
главное
-
Три клуба РПЛ проявляют интерес к Евсееву
-
Кикнадзе и Николич не собираются покидать "Локомотив"
-
В "Спартаке" недовольны тем, что клуб не определился с местом тренировочных сборов
-
Конте считает, что "Интер" заслуженно выиграл в матче с гладбахской "Боруссией"
-
Семин раскритиковал руководство "Локомотива" после провала в ЛЧ
Лента новостей
-
В ПСЖ произошел конфликт между главным тренером и одним из лидеров команды
-
Сын Марадоны признался, что не может смириться со смертью отца
-
Главный тренер сборной Колумбии Кейруша покинул свой пост
-
Быстров - об интервью Черчесова: "Эту тему еще долго будут муссировать"
-
"Реал", "Интер" и "Атлетико" могут вылететь, "Локомотив" на грани краха, "Бавария" и "Ливерпуль" не имеют проблем: итоги вчерашнего игрового дня в Лиге Чемпионов
-
Гендиректор "Тамбова" рассказала о расходах на аренду стадиона в Саранске
-
Три клуба РПЛ проявляют интерес к Евсееву
-
Самедов не верит в успех "Локомотива" в матче ЛЧ с "Баварией"
-
Клопп об игре голкипера Келлехера с "Аяксом": "Топ, топ, топ, топ"
-
Матч "Шахтер" - "Реал" в одном фото
-
Смордская: "Локомотив" выглядел достойно. Николич хорошо подготовил команду"
-
Голкипер "Аякса" Онана винит себя в поражении команды в матче с "Ливерпулем"
-
Кикнадзе и Николич не собираются покидать "Локомотив"
-
Бышовец: "Зенит" не показал себя способным на сверхусилия, необходимые для Лиги Чемпионов"
-
В "Спартаке" недовольны тем, что клуб не определился с местом тренировочных сборов
-
Названы претенденты на звание лучшего тренера в РПЛ в ноябре
-
"Это было безумие". Канунников рассказал о своих расходах во времена выступления за "Зенит"
-
Руководство "Локомотива" оценило выступление команды в Лиге Чемпионов
-
Наумов: "Локо" не знал, что делать с "Зальцбургом"
-
Мане почтил память сенегальца Диопа после победного матча с "Аяксом"