Это было круто: ровно месяц назад сборная Франции стала чемпионом мира в России

Ровно месяц назад завершился Чемпионат Мира-2018 в России.

Напомним, что в финале сборная Франции со счетом 4:2 одолела Хорватию и стала двухкратным победителем мундиаля.

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