Это чересчур: форвард "Рубина" поддержал Кокорина и Мамаева

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Это чересчур: форвард "Рубина" поддержал Кокорина и Мамаева
Нападающий "Рубина" Дмитрий Полоз выразил поддержку полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину, которым продлили срок содержания под стражей до 8 февраля.

"Я все понимаю, ребята виноваты, но это уже чересчур. Держитесь парни, мы с вами. Терпения родным и близким", - написал Полоз в своем Instagram.

Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили водителя Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора "НАМИ" Сергея Гайсина.

27-летний Полоз перешел в "Рубин" прошлым летом из "Зенита" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 18 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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