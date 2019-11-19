"Это действительно забавно": Бэйл оценил кричалку "Уэльс, гольф, Мадрид"

Теги реал мадридуэльсгарет бэйл

"Это действительно забавно": Бэйл оценил кричалку "Уэльс, гольф, Мадрид"

На матче квалификации Евро-2020 между сборными Уэльса и Азербайджана (2:0) болельщики скандировали "Уэльс, гольф, Мадрид", тем самым акцентируя внимание на приоритетах вингера "драконов" Гарета Бэйла.

Самому футболисту такая кричалка понравилась, о чём он рассказал в интервью.

"Да, я слышал её во время игры. Когда уже был на скамейке после замены. Все ребята смеялись. Это действительно забавно", - сказал игрок "Реала".

Стоит отметить, что 30-летний Бэйл не играет за "сливочных" с 5 октября якобы из-за травмы. При этом в течение указанного периода звёздный нападающий принял участие в трёх матчах сборной Уэльса.

Не пропустите: У Бэйла остался всего один вариант продолжения карьеры. | http://soccernews.ru
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