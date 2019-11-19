"Это действительно забавно": Бэйл оценил кричалку "Уэльс, гольф, Мадрид"
На матче квалификации Евро-2020 между сборными Уэльса и Азербайджана (2:0) болельщики скандировали "Уэльс, гольф, Мадрид", тем самым акцентируя внимание на приоритетах вингера "драконов" Гарета Бэйла.
Самому футболисту такая кричалка понравилась, о чём он рассказал в интервью.
"Да, я слышал её во время игры. Когда уже был на скамейке после замены. Все ребята смеялись. Это действительно забавно", - сказал игрок "Реала".
Стоит отметить, что 30-летний Бэйл не играет за "сливочных" с 5 октября якобы из-за травмы. При этом в течение указанного периода звёздный нападающий принял участие в трёх матчах сборной Уэльса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6