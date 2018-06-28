Это еще не 100%: тренер сборной Бразилии уверен в прогрессе команды



Главный тренер сборной Бразилии Тите дал оценку игре своей команды в матче третьего тура группового этапа Чемпионата Мира–2018 против Сербии (2:0).

"За мою карьеру я сталкивался со всяким. Сейчас у меня сбалансированная команда. Я уважаю качества футболистов и учитываю игру, к которой их тянет. Здесь ещё важен эмоциональный уровень – концентрация. Мы все – люди. Это еще не 100% от наших возможностей. Важно, чтобы футболисты росли. Мы не знаем, до куда дойдём на Чемпионате Мира-2018", - приводят слова Тите российские СМИ.

В 1/8 финала Бразилия сыграет Мексикой. Матч состоится 2 июля в Самаре и начнется в 18:00 мск.

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