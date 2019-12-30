"Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео
Московский ЦСКА порадовал болельщиков очередным видеороликом на новогоднюю тематику.
В этот раз президент клуба Евгений Гинер в роли Деда Мороза принёс подарки Арнору Сигурссону, Наиру Тикнизяну и Фёдору Чалову. Первым двум он подарил игрушечные машинки, а последнему - миниатюрный кубок Лиги Чемпионов.
Ролик заканчивается фразой "Это Гинер всё купил".
По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.
Не пропустите: "Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом видео по мотивам "Иронии судьбы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео
-
Матч "Сочи" - "Оренбург" ещё раз перенесли
-
"Реал" продлит контракт с Бензема
-
"Динамо" поздравило болельщиков с Новым годом видео по мотивам "Иронии судьбы"
-
Семак прокомментировал травлю Дзюбы со стороны фанатов
-
Клопп высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ
-
Роналду - лидер среди футболистов по заработку в инстаграме в 2019 году
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "РБ Лейпциг"
-
Семак сделал заявление о физической форме Кокорина
-
Санчо выбирает между "Манчестер Юнайтед" и испанскими клубами
-
Фекир сравнил себя с Месси
-
Названа команда, набравшая больше всех очков в АПЛ за последнее десятилетие
-
"Лестер" интересуется хавбеком "Милана"
-
Семак оценил выступление Сутормина за "Зенит"
-
Гвардиола раскритиковал систему VAR
-
Мане повторил историческое достижение Якубу Айегбени
-
Сорокин вернулся в "Рубин"
-
Алькасер решил покинуть "Боруссию" из-за трансфера Холанда
-
Семак объяснил, почему был не согласен с приговором Кокорина
-
1
Яремчук: "Не перешёл бы в "Зенит", даже если бы предложили 5 миллионов евро в год"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15