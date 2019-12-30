"Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео

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"Это Гинер всё купил": ЦСКА опубликовал забавное предновогоднее видео

Московский ЦСКА порадовал болельщиков очередным видеороликом на новогоднюю тематику.

В этот раз президент клуба Евгений Гинер в роли Деда Мороза принёс подарки Арнору СигурссонуНаиру Тикнизяну и Фёдору Чалову. Первым двум он подарил игрушечные машинки, а последнему - миниатюрный кубок Лиги Чемпионов.

Ролик заканчивается фразой "Это Гинер всё купил".

По итогам 19 туров ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 34 очка.

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