"Это Гинер всё купил": опубликован поздравительный ролик в честь 60-летия президента ЦСКА

В официальном твиттере ЦСКА появился ироничный видеоролик, посвящённый 60-летнему юбилею президента клуба Евгения Гинера.

"ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем. В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока "Это Гинер всё купил!" - говорится в описании к посту.

#ЦСКА дружно и с душой поздравляет Евгения Ленноровича с юбилеем



В честь этого мы переписали знаменитый заряд нашего 12-го игрока «Это Гинер всё купил!» pic.twitter.com/o06EZyqZd6 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 26, 2020

Гинер стал владельцем ЦСКА в начале 2001 года. Под его руководством московский клуб шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), семь раз выиграл Кубок России (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), семь раз становился обладателем Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018), а также выиграл Кубок УЕФА (2005).

Несколько недель назад новым владельцем ЦСКА стала государственная компания ВЭБ.РФ. Гинер при этом остался президентом клуба.

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