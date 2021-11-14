"Это говно редкое". Ловчев устроил скандал в студии "Матч ТВ"
Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев поругался с журналистами "Матч ТВ" Константином Геничем и Сергеем Дурасовым в перерыве матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия - Россия. Ловчев остался крайне недоволен качеством игры россиян и не сдержал своих эмоций в студии. Генич и Дурасов при этом говорили, что сборная России играет по результату.
"Ты можешь сказать, что это хорошо? Вы же обманываете народ по большому счету, говоря, что у нас футбол нормальный. Это говное редкое, понимаете, в чем дело? Если будет 0:0, то после игры мне пихайте. Но если будет 1:0, то я вам буду пихать. До свидания", - сказал Ловчев и ушел из студии.
Напомним, что Россия в случае не поражения выйдет в финальную стадию чемпионата мира 2022 года.
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