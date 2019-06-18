"Это хрень": агент Бэйла прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в "Баварию"
Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, исключил переход своего клиента в "Баварию".
Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб может арендовать 29-летнего валлийца на следующий сезон.
"Это хрень", - коротко прокомментировал появившиеся новости Барнетт.
Напомним, что "Реал" хочет избавиться от Бэйла, однако сам футболист не намерен уходить из клуба. Его зарплата на "Сантьяго Бернабеу" составляет 17 миллионов евро в год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19