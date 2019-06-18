"Это хрень": агент Бэйла прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в "Баварию"

Джонатан Барнетт, агент вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла, исключил переход своего клиента в "Баварию".

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб может арендовать 29-летнего валлийца на следующий сезон.

"Это хрень", - коротко прокомментировал появившиеся новости Барнетт.

Напомним, что "Реал" хочет избавиться от Бэйла, однако сам футболист не намерен уходить из клуба. Его зарплата на "Сантьяго Бернабеу" составляет 17 миллионов евро в год.

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