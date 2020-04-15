"Это клоунада". Экс-форвард сборной России прокомментировал скандал с полицией в Киеве

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"Это клоунада". Экс-форвард сборной России прокомментировал скандал с полицией в Киеве
Бывший нападающий сборной России Олег Саленко прокомментировал скандал с нарушением карантина в Киеве, в результате которого он нагрубил полицейским.

"Это был какой-то пиар для журналистов. Пусть мне предоставят документы, а потом будем разговаривать. У меня уже есть адвокат, и я буду отстаивать себя в суде. Кроме того, никакого протокола на руках у меня нет. Это была клоунада, распространили лживую информацию и убежали.

Я стоял там, и я отвечаю за свои слова. Там бегали ребята, играли в футбол. И мой сын там тоже бегал. Надеюсь, этот дибилизм скоро закончится и всё будет нормально. Я не Саша Усик, который может заниматься сам дома, индивидуально. Футбол — это игра на поле, на площадке. Скоро все будет хорошо", – приводит слова Саленко Meta Ratings.

Напомним, что Саленко проводил тренировку, несмотря на правила карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса. На поле одновременно находилось более 15 человек без масок.

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