Это кокоринская статья: Уткин ярко отреагировал на избиение молодого игрока "Локомотива"

Известный российский журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением об избиении игрока юношеской команды "Локомотива" Максима Шнапцева. Инцидент произошел 13 марта после матча "Локомотив" - "Чертаново" в ЮФЛ-2. Несколько игроков "Чертаново" подкараулили Шнапцева и избили его.

"История с избиением футболиста «Локомотива» после матча с "Чертаново" в юношеской футбольной лиге столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом. Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение – совершено группой лиц, которые действовали по сговору.

Ну, то есть в случае с Мамаевым Кокорищем все понимали, что сговора не было и не могло быть. В частности. Да и вреда здоровью в общем-то тоже, потому что стулом в присущем Александру стиле – не попали. А здесь все налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня. Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите", – написал Уткин в своем Telegram-канале.

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