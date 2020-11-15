"Это красная карточка": Карпин пошутил о своем падении на тренировке

Наставник "Ростова" Валерий Карпин пошутил в инстаграме над своим падением на тренировке.

"Как по мне, так это пенальти и красная карточка. VAR, конечно, разберется. Ну, а вы-то что думаете?" - подписал видео тренер.

После 14 туров "Ростов" занимает в РПЛ шестое место. 22 ноября в рамках 15-го тура "Ростов" встретится с "Рубином".

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