"Это красная карточка": Карпин пошутил о своем падении на тренировке
Наставник "Ростова" Валерий Карпин пошутил в инстаграме над своим падением на тренировке.
"Как по мне, так это пенальти и красная карточка. VAR, конечно, разберется. Ну, а вы-то что думаете?" - подписал видео тренер.
После 14 туров "Ростов" занимает в РПЛ шестое место. 22 ноября в рамках 15-го тура "Ростов" встретится с "Рубином".
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