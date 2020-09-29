Это ли не заявка на чемпионство? "Ливерпуль" на классе перебегал "Арсенал" и вырвался в лидеры АПЛ

Последние две встречи между "Арсеналом" и "Ливерпулем" не принесли радости чемпиону, завершившись победами лондонцев – 2:1 в АПЛ и 5:4 по пенальти в Суперкубке. Допускать третью осечку Юрген Клопп явно не собирался, но "канониры" в новом сезоне стартовали не хуже мерсисайдцев – у обоих было по две победы. Словом, ожидался классный поединок, поэтому оба тренера выпустили максимально боевой состав. Первую треть первого тайма трудно занести в актив хозяев. "Ливерпуль" не получил ни одной атаки на свои ворота и катал мяч по всей ширине поля, однако в последней трети пройти блок "Арсенала" не удавалось – "красные" тормозили и сбивались на банальные кроссы, а главным достижением в этот период стала серия угловых. Лишь на 15–й минуте подопечные Юргена Клоппа разорвали оборону "канониров": Кейта понабивал мяч и сбросил его Александру-Арнольду, тот прострелил в центр штрафной, а Мане замкнул мощным ударом в касание – Лено парировал! Во второй трети тайма давление "Ливерпуля" стало более конкретным, а особенно ярко поле горело под ногами Трента, привлеченного почти ко всем атакам и моментам. На 21-й минуте фулбек получил шанс отличиться мощным ударом после выноса подачи с углового – мяч срикошетил от Бельерина и попал в перекладину. На 24–й высокий прессинг хозяев вылился в перехват паса Давида Луиса и выстрел Вейналдума с линии штрафной – точно в руки Лено.

Наказание за расточительность прилетело через минуту: "Арсенал" вышел в контратаку с неудачным прострелом в штрафную, однако Робертсон неожиданно сбросил его на Ляказетта, который стоял прямо перед воротами – Александр, избежав таким образом офсайда, ударом с отскоком от газона перебросил Алиссона. 0:1! Впрочем, уже через три минуты "Ливерпуль" сравнял счет: Салах переиграл Тирни, ворвался в штрафную с правого края и пробил с острого угла – Лено парировал, а Мане сыграл на добивании – 1:1. После этого мерсисайдцы продолжили давление, а "Арсенал" все чаще стал ошибаться на своей половине поля. При этом подопечные Микеля Артеты еще и пытались прессинговать повыше, но отсутствие компактности только сильнее раскрывало команду. На 34-й минуте Виллиан не успел за ван Дейком, дав ему выполнить диагональ на правый фланг, а потом не успел за Робертсоном – тот на левом краю штрафной получил точную подачу от Трента и оказался прямо перед Лено, уверенно его переиграв. 2:1!

До перерыва голом могли отличиться обе команды, хотя не все из них были бы засчитаны. У "Ливерпуля" на 36-й минуте прошел мощный удар Александра-Арнольда с дистанции (над перекладиной), а лондонцы на 41-й огрызнулись передачей от Давида Луиса под выход Мейтленда–Найлса один на один – впрочем, хавбек не смог обработать мягкие мяч, а на повторе еще и стал заметным офсайд (но арбитры не свистели). В конце концов, отдыхать футболисты ушли с преимуществом в пользу мерсисайдцев. Второй тайм "красные" начали живо, едва не забив третий гол в результате прорыва Мане левым полуфлангом к линии штрафной – Садио пробил над каркасом ворот. Впрочем, после этого "Арсенал" выровнял игру, даже несколько превосходя соперника в активности. Некоторое время обходилось без моментов, но на 60–й минуте "Ливерпуль" мог быть наказан выходом Ляказетта на свидание с голкипером. Алиссон спас хозяев, не дав себя перебросить, да и офсайд в том эпизоде ​​заметили – однако уже через три минуты Ляказетт снова вышел один на один! Теперь все было чисто (Себальос выдал классный пас) – француз бил низом, однако голкипер снова спас "красных".

Это привело "Ливерпуль" в себя. Сразу после момента у собственных ворот Мане разогнал атаку, обыгрался с Фирмино и пробил из пределов штрафной с разворота, но мяч прошел мимо ворот. Далее хозяева провели ряд стандартов, а на 76–й минуте Фирмино мог забивать с правого края штрафной – "ядро" рикошетом от защитника пролетело мимо дальнего угла. Впрочем, за минуту до этого только своевременный выход Алиссона за пределы штрафной спас мерсисайдцев от выхода Нкетии один на один. В общем, середину второго тайма трудно занести кому-то в актив – обе команды выглядели неплохо. В эндшпиле встречи Юрген Клопп решил выпустить новичка Жоту – и не прогадал. Уже через две минуты после появления на поле Диогу неплохо пробивал с дистанции, а на 84–й минуте португалец открылся на левом краю штрафной под передачу Салаха. Далее последовал удар в ближний угол, однако мяч облизал сетку только с внешней стороны. Арсенал ничем не отвечал и намеков относительно Жоты не понял. Наказание прилетело на 88–й минуте: Александр–Арнольд выполнил подачу, Давид Луис выбил ее в центр, а одинокий Жота перехватил мяч на линии штрафной и сразу же направил его в левый нижний угол. 3:1! Гости капитулировали. Таким образом, "Ливерпуль" набрал девять очков, сравнявшись с "Лестером" и "Эвертоном" на вершине турнирной таблицы АПЛ – "лисы" идут выше благодаря разницы голов. У "Арсенала" в активе остается шесть зачетных баллов.

Ливерпуль готов к новому чемпионству?

В первых двух турах "Ливерпуль" устроил перестрелку с "Лидсом" и вынес "Челси", который проявляет признаки определенного кризиса, однако настоящей проверкой на прочность для мерсисайдцев был именно "Арсенал". "Канониры" на ходу, с лета прибивают всех лидеров и демонстрируют класс в матчах с середняками. Тактика у лондонцев очень неприятная: отказываясь от интенсивного прессинга ради ситуативного, команда Микель Артета отдает инициативу, наглухо закрывает все зоны, но при этом крайне опасно контратакует – по количеству проникающих передач в первых двух турах "Арсенал" шел сразу за Ливерпулем (33:27), а по количеству проникающих передач соперника обе команды замыкали таблицу.

Словом, "Ливерпулю" выпал крепкий орешек, у которого за лето прокачался скилл борьбы с грандами. В стартовые 20 минут на "Энфилде" он проявился во всей красе – в мерсисайдцев был всего один момент из игры, после прострела, плюс удар с отскока с дистанции, де-факто заблокирован. "Арсенал" же забил в первой контратаке, воспользовавшись высокой линией обороны "Ливерпуля" – Клопп заявил, что это был вынужденный шаг, ведь только так можно сдержать Обамеянга и быстрые контрвыпады "канониров". После перерыва "Арсенал" еще трижды пытался использовать эту особенность, но Алиссон выручил. Момент с Алиссоном показал, почему "Ливерпуль" побеждает в таких матчах. Все просто – у команды есть класс. Он проявился во время всех голов: в третьем Жота классно пробил, в первом Салах прошел Тирни (Салах против Тирни – это смешно), а во втором было две прекрасные диагонали – причем нельзя сказать, что тактически "Арсенал" провалился. Виллиан понимал, что надо быстро накрывать ван Дейка, но не успел. Все, прессинг прорван. Уже потом Виллиан не доиграл по активному Робертсону, но в течение матча он старался дорабатывать. Таким образом, техническое и физическое преимущество "Ливерпуля" наказало Арсенал за секундную расконцентрацию.

Впрочем, всего этого могло бы и не произойти, если бы "Ливерпуль" не был таким классным в прессинге. Еще до 20-й минуты стало заметно, что мерсисайдцы душат гостей прямо в штрафной – да, этому способствовало и желание лондонцев разыгрывать через вратаря, но раньше это работало. Ливерпуль же не давал "Арсеналу" сделать более 8 передач после потери – причем это общий показатель, а именно в первые полчаса индекс PPDA был еще выше. "Ливерпуль" конвертировал свое доминирование и интенсивность в остроту. Уже после 20–й минуты оборону "Арсенала" раз за разом вскрывали, что и вылилось в два гола. Во втором тайме матч стал ровным, но "красные" все равно регулярно находили свободные зоны и стреляли из опасных позиций. В общем, за весь поединок подопечные Юргена Клоппа наиграли на 2,44 ожидаемых гола, а по статистике ожидаемых голов после ударов и без них эта цифра еще выше. Преимущество мерсисайдцев в этих компонентах было огромным.

"Ливерпуль" одержал уверенную победу над одним из самых неприятных коллективов, который уверенно бил грандов с июля. Кроме того, чемпион так же убедительно прибил суперзвездный "Челси" и перестрелял "Лидс" – таким образом, имеем девять очков в матчах против трех очень разных, но очень сильных команд. Подопечные Юргена Клоппа доказали, что способны побеждать любой сильный коллектив, независимо от тактических особенностей и кадрового положения. Это очень важно, ведь перед сезоном существовали опасений относительно формы "Ливерпуля" – существует мнение, что легендарные команды живут три года и стираются. У "красных" признаков потери величия нет. Это до сих пор самая сильная команда Англии. Конечно, делать прогноз по трем турам рано, но учитывая форму конкурентов, можно сделать вывод – "Ливерпуль" готов ко второму чемпионству подряд!