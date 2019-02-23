Это ляп: известный агент дал оценку неудачному трансферу "Спартака"
Известный агент Алексей Сафонов считает, что "Спартак" ошибся с трансфером бразильского нападающего Педро Роши.
"Многие не понимают, почему "Спартак" взял Айртона, а не Скопинцева. Посмотрим, как бразилец будет привыкать к нашим реалиям. Например, у Педро Роши вообще не пошло... А потратили за него 12 миллионов. ЦСКА себе таких ляпов не позволяет. У армейцев цена ошибки гораздо меньше.
Меня Роша не впечатляет. Может быть, некоторые болельщики от него без ума... Пока он запомнился лишь тем, что ему на родине папа поставил ему памятник. Вот в принципе и все, - приводят слова Сафонова российские СМИ.
Напомним, что 24-летний Роша перешел в "Спартак" летом 2017 года из "Гремио" за 12 миллионов евро, став вторым в списке самых дорогостоящих трансферов в истории клуба. Всего за "красно-белых" он провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10