Это мечта: Кевин-Принс Боатенг поделился эмоциями от присутствия в "Барселоне"

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Это мечта: Кевин-Принс Боатенг поделился эмоциями от присутствия в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Кевин-ПринсБоатенг рассказал, какие эмоции испытывает от нахождения в каталонском клубе. Об этом сообщает Marca.

"Признаюсь честно, играть против Месси очень сложно. Но видеть то, что он делает на поле - невероятно. Он справится со всем, это волшебство. 

Играть в "Барселоне" - места. Это лучшее, что могло со мной случится, несмотря на то, что я уже не молод", - сказал Боатенг.

Боатенг перешел в "Барсу" на правах аренды 21 января 2019 года из "Сассуоло". 

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