Это мечта: Кевин-Принс Боатенг поделился эмоциями от присутствия в "Барселоне"
Полузащитник "Барселоны" Кевин-ПринсБоатенг рассказал, какие эмоции испытывает от нахождения в каталонском клубе. Об этом сообщает Marca.
"Признаюсь честно, играть против Месси очень сложно. Но видеть то, что он делает на поле - невероятно. Он справится со всем, это волшебство.
Играть в "Барселоне" - места. Это лучшее, что могло со мной случится, несмотря на то, что я уже не молод", - сказал Боатенг.
Боатенг перешел в "Барсу" на правах аренды 21 января 2019 года из "Сассуоло".
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|М
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|22
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|22
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|3
|Реал Мадрид
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|42
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|Севилья
|22
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|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
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|22
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|22
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|10
|Эйбар
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|Леванте
|22
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|22
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|Жирона
|22
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|Райо Вальекано
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|23
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|Уэска
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