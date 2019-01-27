Это не его уровень: Орлов высказался о скором уходе Паредеса в ПСЖ

Известный телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о грядущем трансфере хавбека "Зенита" Леандро Паредеса в ПСЖ.

"Паредес один из лучших игроков команды, ведь не зря им интересуется ПСЖ. Но он не для "Зенита". Ему не нравится клуб, он считает, что это не его уровень.

В этой ситуации я поддерживаю Семака. Если игрок желает покинуть клуб, то нужно его отпустить" - приводят слова Орлова российские СМИ.

Трансфер Паредеса в ПСЖ должен состояться в ближайшее время.

Напомним, что аргентинец выступал за "Зенит" с 2017 года.

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