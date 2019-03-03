Это не PlayStation: Клопп эмоционально отреагировал на ничью "Ливерпуля" в матче с "Эвертоном"

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Это не PlayStation: Клопп эмоционально отреагировал на ничью "Ливерпуля" в матче с "Эвертоном"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча 29-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (0:0).

"Этот матч был сложным по многим причинам. К примеру, со всех сторон дул сильный ветер и мяч подолгу находился в воздухе.

Вы считаете, что мы мало рисковали? Меня разочаровал ваш вопрос. Это вам не PlayStation! Вы считаете, что если бы я выпустил еще одного нападающего, то все бы изменилось? В футболе так не бывает. Мы не теряли хладнокровия, в отличии от вас", - приводят слова Клоппа британские СМИ.

После матча "Ливерпуль" остался на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Манчестер Сити" на одно очко.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Похоже, Клопу судьба быть неудачником. ....Такой отрыв от МанСити бездарно просрал!

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