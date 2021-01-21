"Это не позор": Зидан высказался о вылете "Реала" из Кубка Испании от "Алькойяно"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан порассуждал о сенсационном поражении своей команды от "Алькойяно" в 1/16 финала Кубка Испании.
"Парни выложились на поле и сделали всё, чтобы победить. У нас были моменты, но реализация хромала. Я беру ответственность за вылет из Кубка на себя. "Реал" обязан выигрывать у соперников из таких лиг. Но случившееся не позор, такое бывает – и теперь случилось с нами. Мы продолжим работать и не будем сходить с ума из-за этого. Я спокоен. Футболисты хотят побеждать, но иногда не получается. Нужно это принять", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что "Реал" проиграл "Алькойяно", пропустив решающий гол на 115-й минуте, играя к тому моменту в большинстве.
За неделю "сливочные" вылетели из Суперкубка и Кубка Испании. В Примере команда идёт на втором месте.
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