"Это не прописка, а временная регистрация". Рэпер Баста ответил Карпину

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом "Баста", прокомментировал слова о себе главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.

"У Нобеля вышло мое интервью, где мы разговаривали о футболе в целом. Я "травил" в целом про отношение к футболу и пошутил про Валерия Карпина. Я не шутил про то, что он приезжий, наемный тренер, который приехал в наш город и не может диктовать мне, как мне себя вести в своем городе и как решать свои задачи.

На что Валерий Карпин, демонстрируя свою преданность городу, опубликовал, как сначала все подумали, прописку, а это просто временная регистрация. Продемонстрировал, что он в "Ростове" проездом, временно зарегистрирован. Классная справка, Валерий. Публикация в вашем стиле.

Мне не хочется. чтобы он так реагировал. Валера, не реагируй, пожалуйста, так на мои слова, это все-таки ростовский юмор. Тебе, временному ростовчанину с регистрацией на пять лет, должны быть понятны наши ростовские шутки. Согласен, они не всегда добрые", – сказал Вакуленко в своем Instagram.

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