"Это непатриотично": Иванов раскритиковал "Уральские авиалинии" за спонсорский контракт со "Спартаком"

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"Это непатриотично": Иванов раскритиковал "Уральские авиалинии" за спонсорский контракт со "Спартаком"

Президент "Урала" Григорий Иванов недоволен решением авиакомпании "Уральские авиалинии" заключить спонсорское соглашение с московским "Спартаком".

"ФК "Урал" получал от "Уральских авиалиний" скидки на билеты для команды, мы в хороших отношениях. Но, мне кажется, в Москве помимо уральского авиаперевозчика могли найтись компании, которые могли бы стать спонсорами. Немного обидно, что контракты заключают не с командами, которые представляют Свердловскую область - ХК "Автомобилист", "Уралочкой" или ФК "Урал". Конечно, право "Уральских авиалиний", куда вкладывать деньги, но, мне кажется, это непатриотично по отношению к нашему региону", - сказал Иванов.

Напомним, что контракт "Уральских авиалиний" со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года. Ранее сообщалось, что по условиям договора клуб получит 170 миллионов рублей и брендированный самолёт.

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