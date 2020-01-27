"Это ничего не меняет". Зидан высказался о лидерстве "Реала" в чемпионате Испании

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"Это ничего не меняет". Зидан высказался о лидерстве "Реала" в чемпионате Испании
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о лидерстве команды в чемпионате Испании.

"Первое место в таблице ничего не меняет. Мы должны продолжать играть также, как сейчас. Оставшаяся часть сезона будет длинной и трудной", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" возглавил турнирную таблицу Ла Лиги после 21 тура. Королевский клуб опережает "Барселону" на три очка. Следующий матч мадридцы проведут 1 февраля на своем поле с "Атлетико".

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