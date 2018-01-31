Это'О близок к смене команды
Камерунский форвард Самуэль Это'О близок к смене команды, информирует 100% Mercato.
По сведениям источника, 36-летний нападающий, ранее расторгший контракт с турецким "Антальяспором", уже в ближайшее время должен стать игроком другого клуба этой страны - "Коньяспора".
В нынешнем сезоне Это'О забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за "скорпионов".
Не пропустите: бывший клуб Это'О "Челси" подписал второго новичка в текущее трансферное окно. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
-
Дубль два: "Милан" снова принимает "Лацио" на "Сан-Сиро"
-
Новые трансферы и старые цели: "Манчестер Сити" против "Вест Бромвича"
-
"Уэмбли" в ожидании праздника: "Тоттенхэм" против "Манчестер Юнайтед"
-
Полуфиналы стартуют на "Бутарке": "Леганес" сразится дома против "Севильи"
Лента новостей
-
"Спартак" интересуется Бельхандой
-
"Антальяспор" избавился от Насри
-
"Зенит" не отпустил Паредеса в ПСЖ
-
"Арсенал" взял в аренду защитника "Зенита"
-
Жиру близок к переходу в "Челси"
-
"Интер" теряет Икарди
-
Смоловым интересуется еще один клуб АПЛ
-
Мехмеди стал игроком "Вольфсбурга"
-
ВВС: "Арсенал" продлил соглашение с Озилом
-
Смолов отклонил предложение из АПЛ
-
"Галатасарай" интересуется защитником "Интера"
-
Цорк пожелал Обамеянгу успехов в "Арсенале"
-
Моуринью определился с трансферными приоритетами на лето
-
Селюк прокомментировал слухи об интересе "Реала" к Паредесу
-
Неймар и "Барселона" предъявили финансовые требования друг к другу
-
Спортдир дортмундской "Боруссии" прокомментировал трансфер Обамеянга
-
Анчелотти прокомментировал предстоящие игры "Реала" и ПСЖ
-
Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"
-
Официально: Обамеянг стал игроком "Арсенала"
-
"Челси" рассматривает вариант с обменом Азара на игрока "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|19
|42
|2
|Галатасарай
|19
|41
|3
|Фенербахче
|19
|37
|4
|Бешикташ
|19
|36
|5
|Трабзонспор
|19
|31
|6
|Кайсериспор
|19
|31
|7
|Гёзтепе АС Измир
|19
|31
|8
|Сивасспор
|19
|27
|9
|Малатия Беледийеспор
|19
|26
|10
|Бурсаспор
|19
|25
|11
|Касимпаса
|19
|22
|12
|Аланьяспор
|19
|21
|13
|Акхисар Беледийе ГС
|19
|21
|14
|Генчлербирлиги
|19
|20
|15
|Османлыспор
|19
|18
|16
|Антальяспор
|19
|18
|17
|Коньяспор
|19
|16
|18
|Карабюкспор
|19
|9