Это'О близок к смене команды

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Это'О близок к смене командыКамерунский форвард Самуэль Это'О близок к смене команды, информирует 100% Mercato.

По сведениям источника, 36-летний нападающий, ранее расторгший контракт с турецким "Антальяспором", уже в ближайшее время должен стать игроком другого клуба этой страны - "Коньяспора".

В нынешнем сезоне Это'О забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи в 15 матчах за "скорпионов".

Не пропустите: бывший клуб Это'О "Челси" подписал второго новичка в текущее трансферное окно. | soccernews.ru

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