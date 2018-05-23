Форвард "Коньяспора" Самуэль Это′О близок к возвращению в Серию А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, переговоры с 37-летним камерунцем ведёт римский "Лацио". Сегодня в Риме состоялась встреча футболиста со спортивным директором "орлов" Игли Таре.

Напомним, что Это′О уже играл в Италии, выступая за "Интер" и "Сампдорию".

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