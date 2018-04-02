Это’О будет судиться с крупным изданием за шутку на 1 апреля
Журнал Jeune Afrique подшутил над форвардом Самуэлем Это’О, опубликовав вымышленное интервью, что сильно разозлило футболиста.
Игрок не оценил шутку и написал ответное письмо в адрес издания.
"Я считаю, что это подрывает мой имидж и создает нездоровую обстановку. Был бы признателен, если в журнале появятся некоторые опровержения. Некоторые издания перепечатали это "интервью", где я якобы заявляю о желании возглавить Камерун. Если опровержений не будет, я оставляю за собой право обратиться в суд", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|31
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|31
|68
|3
|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
|31
|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
|37
|11
|Уотфорд
|32
|37
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|34
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
|31
|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|32
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|32
|20