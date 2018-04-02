Это’О будет судиться с крупным изданием за шутку на 1 апреля

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Это’О будет судиться с крупным изданием за шутку на 1 апреляЖурнал Jeune Afrique подшутил над форвардом Самуэлем Это’О, опубликовав вымышленное интервью, что сильно разозлило футболиста.

Игрок не оценил шутку и написал ответное письмо в адрес издания.

"Я считаю, что это подрывает мой имидж и создает нездоровую обстановку. Был бы признателен, если в журнале появятся некоторые опровержения. Некоторые издания перепечатали это "интервью", где я якобы заявляю о желании возглавить Камерун. Если опровержений не будет, я оставляю за собой право обратиться в суд", - сказал он.

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