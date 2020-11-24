Это'О дал совет "Барселоне", как заменить Месси

Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О предложил каталонскому клубу купить нападающих "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко в качестве замены форварду команды Лионелю Месси.

"Я считаю, что Месси может играть на высоком уровне еще несколько лет. Но клубу нужно задуматься о будущем. Можно купить Мбаппе и Мукоко", - приводит слова Это'О Diario Sport.

В нынешнем сезоне 21-летний Мбаппе провел за ПСЖ девять матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал семь результативных передач. 16-летний Мукоко провел за "Боруссию" 1 матч.

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