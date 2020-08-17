Это'О: "Если Месси уйдет, "Барселоне" придется менять название"

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Это'О: "Если Месси уйдет, "Барселоне" придется менять название"

Бывший нападающий "Барселоны" Самюэль Это'О поделился мнением об аргентинском форварде клуба Лионеле Месси.

"Месси для меня как сын. Я люблю его как сына и всегда желаю ему всего наилучшего. "Барселона" - это Месси. Но если он захочет уйти, то клубу нужно будет менять название. Нам очень повезло, что в "Барселоне" играет лучший футболист в истории. Нужно сделать все, чтобы он играл за клуб до конца карьеры", - приводит слова Это'О Football Espana.

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: В "Локомотиве" пошутили о переговорах с Месси. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Настоящие фанаты Барсы скучать по пешеходу не будут ...

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lesnovsky

А он никуда и не уйдет до 21-го года.... Назло тебе - "фанату Барсы"...Ку-ку... Опять не получилось...Хе-хе.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

На ВАРселону предлагаешь?

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

На ВАРселону предлагаешь?

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lesnovsky

Мессилона... Неплохо звучит... Португальская проститутка обзавидуется...

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