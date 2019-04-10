Это′О: "Говорил Гвардиоле, что победы "Барселоне" приношу я, а не Месси"

Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это′О считает, что бывший главный тренер каталонской команды Хосеп Гвардиола недостаточно ценил его вклад в победы "сине-гранатовых".

"Говорил Гвардиоле: "Ты должен извиниться, потому что победы "Барселоне" приношу я, а не Лионель Месси. На тот момент ситуация была именно такая. Время Месси пришло позднее. Спросите Хави, Иньесту и всех остальных - тогда была моя эпоха. Я выигрывал матчи для команды, и Гвардиола должен был извиниться", - приводит слова камерунца beIN Sports.

38-летний Это′О выступал за "Барселону" с 2004 по 2009 год, сыграл 199 матчей, забил 130 голов и сделал 40 ассистов. При нём "блауграна" выиграла 8 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.

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