Это′О: "Говорил Гвардиоле, что победы "Барселоне" приношу я, а не Месси"
Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это′О считает, что бывший главный тренер каталонской команды Хосеп Гвардиола недостаточно ценил его вклад в победы "сине-гранатовых".
"Говорил Гвардиоле: "Ты должен извиниться, потому что победы "Барселоне" приношу я, а не Лионель Месси. На тот момент ситуация была именно такая. Время Месси пришло позднее. Спросите Хави, Иньесту и всех остальных - тогда была моя эпоха. Я выигрывал матчи для команды, и Гвардиола должен был извиниться", - приводит слова камерунца beIN Sports.
38-летний Это′О выступал за "Барселону" с 2004 по 2009 год, сыграл 199 матчей, забил 130 голов и сделал 40 ассистов. При нём "блауграна" выиграла 8 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико Мадрид
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24