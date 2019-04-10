Это′О: "Говорил Гвардиоле, что победы "Барселоне" приношу я, а не Месси"

2 Теги самуэль это'обарселонахосеп гвардиолалионель месси

Это′О: "Говорил Гвардиоле, что победы "Барселоне" приношу я, а не Месси"

Экс-форвард "Барселоны" Самуэль Это′О считает, что бывший главный тренер каталонской команды Хосеп Гвардиола недостаточно ценил его вклад в победы "сине-гранатовых".

"Говорил Гвардиоле: "Ты должен извиниться, потому что победы "Барселоне" приношу я, а не Лионель Месси. На тот момент ситуация была именно такая. Время Месси пришло позднее. Спросите Хави, Иньесту и всех остальных - тогда была моя эпоха. Я выигрывал матчи для команды, и Гвардиола должен был извиниться", - приводит слова камерунца beIN Sports.

38-летний Это′О выступал за "Барселону" с 2004 по 2009 год, сыграл 199 матчей, забил 130 голов и сделал 40 ассистов. При нём "блауграна" выиграла 8 трофеев, в том числе две Лиги Чемпионов.

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Самуэлю лучше заткнуться. Он был крутым нападающим. Но выглядит просто жалко. Эпоха Это’О существует только в его мире. До Месси помимо него флагманами Барсы был в первую очередь Рон, Хави и Пуйоль, а дальше там массу других шикарнейших и важнейших игроков типо Деку, Жули, Анри. Это эпоха Роналдиньо, потому-что с его появления Барса смогла переломить несколько очень сложных лет и потому-что он был САМЫМ ярким игроком команды. Когда говорили о Барсе в первую очередь говорили Роналдиньо.

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Карыч
Карыч

Сосёшь у Самуэля, петушок?

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