Это'О: "Гвардиола-тренер лучше, чем Гвардиола-человек"

Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это`О вспомнил о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

"Мы должны учиться у любого тренера, однако я хочу поделиться своим мнением. Гвардиола-тренер лучше, чем Гвардиола-человек. Из всех тренеров, с которыми я работал, он лучше всего объяснял мне мою роль в команде, можно сказать, что он научил меня играть в футбол. Этим он выделяется от остальных, при том, что он также проигрывает", - приводит слова Это`О Marca.

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Это`О выступал за каталонцев с 2004 по 2009 год.

Читайте также: Это′О с теплотой высказался о Месси. | http://soccernews.ru