Это'О: "Гвардиола-тренер лучше, чем Гвардиола-человек"

1 Теги барселонахосеп гвардиоласамуэль это'о

Это'О: "Гвардиола-тренер лучше, чем Гвардиола-человек"

Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это`О вспомнил о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

"Мы должны учиться у любого тренера, однако я хочу поделиться своим мнением. Гвардиола-тренер лучше, чем Гвардиола-человек. Из всех тренеров, с которыми я работал, он лучше всего объяснял мне мою роль в команде, можно сказать, что он научил меня играть в футбол. Этим он выделяется от остальных, при том, что он также проигрывает", - приводит слова Это`О Marca.

Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Это`О выступал за каталонцев с 2004 по 2009 год.

Читайте также: Это′О с теплотой высказался о Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомор-гриб лучше чем Мухомор-человек

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 октября

Главные новости дня: 7 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 8 18
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 8 15
3 Гранада Гранада 8 14
4 Барселона Барселона 7 13
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 8 13
6 Севилья Севилья 7 13
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 8 12
8 Валенсия Валенсия 8 12
9 Вильярреал Вильярреал 8 11
10 Леванте Леванте 8 11
11 Осасуна Осасуна 8 11
12 Хетафе Хетафе 8 10
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 8 10
14 Эйбар Эйбар 8 9
15 Сельта Виго Сельта Виго 8 9
16 Бетис Бетис 8 9
17 Алавес Алавес 8 8
18 Мальорка Мальорка 8 7
19 Эспаньол Эспаньол 8 5
20 Леганес Леганес 8 2
Полная таблица

топ-5 тегов