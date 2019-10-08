Это'О: "Гвардиола-тренер лучше, чем Гвардиола-человек"
Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это`О вспомнил о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.
"Мы должны учиться у любого тренера, однако я хочу поделиться своим мнением. Гвардиола-тренер лучше, чем Гвардиола-человек. Из всех тренеров, с которыми я работал, он лучше всего объяснял мне мою роль в команде, можно сказать, что он научил меня играть в футбол. Этим он выделяется от остальных, при том, что он также проигрывает", - приводит слова Это`О Marca.
Напомним, что Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. Это`О выступал за каталонцев с 2004 по 2009 год.
Читайте также: Это′О с теплотой высказался о Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 октября
-
"Эвертон" интересуется трансферной целью "Манчестер Юнайтед"
-
"Лион" рассматривает кандидатуры двух топ-тренеров
-
"Милан" сделал выбор между Спаллетти и Пиоли
-
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Де Хеа
-
Верратти подпишет с ПСЖ новый долгосрочный контракт
-
Венгер: "У меня было несколько предложений из АПЛ, однако я предан "Арсеналу"
-
1
Это'О: "Гвардиола-тренер лучше, чем Гвардиола-человек"
-
17 лет назад Роналду забил первый гол в карьере
-
Спаллетти и "Интер" не могут согласовать расторжение контракта
-
"Спартак" и "Динамо" проявляют интерес к чешскому тренеру
-
"Бавария" не отпускает своего игрока в сборную Франции
-
1
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Сульшера
-
3
Болельщица "Челси" обещает раздеться догола, если клуб станет чемпионом в этом сезоне
-
"Лион" отправил Сильвиньо в отставку, руководить командой будет его ассистент
-
6
"Барселона" еще не рассчиталась за трансферы Коутиньо и Малкома
-
"Астон Вилла" раскритиковала фанатов, которые пели расистские песни о своих игроках
-
Льорис не поможет "Тоттенхэму" в этом году
-
Официально: Ди Франческо покинул "Сампдорию"
-
"Эспаньол" уволил Гальего и назвал имя нового главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Атлетико Мадрид
|8
|15
|3
|Гранада
|8
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|8
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|8
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Хетафе
|8
|10
|13
|Реал Вальядолид
|8
|10
|14
|Эйбар
|8
|9
|15
|Сельта Виго
|8
|9
|16
|Бетис
|8
|9
|17
|Алавес
|8
|8
|18
|Мальорка
|8
|7
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2