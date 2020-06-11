Это’О: "Хави должен вернуться в "Барселону", пока там играет бог футбола"

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Это’О: "Хави должен вернуться в "Барселону", пока там играет бог футбола"

Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О советует своему экс-одноклубнику Хави не откладывать надолго возвращение на "Камп Ноу".

"Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в "Барсу". Я также добавил, что он обязан это сделать, пока там играет бог футбола [Месси]. Они играли вместе, и в этом плане Хави будет легче, чем кому-либо другому", - цитирует камерунца Goal.com.

Напомним, что испанец сейчас возглавляет "Аль-Садд" из Катара. Зимой "Барса" уже приглашала Хави, но тогда он ответил отказом.

Лионель Месси ранее давал понять, что будет выступать за "сине-гранатовых" пока соответствует уровню команды. Его контракт с клубом истекает через год.

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