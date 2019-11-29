Экс-игрок "Барселоны" и "Интера" Самюэль Это′О хочет получить образование в Гарвардской школе бизнеса.

В сентябре этого года 38-летний футболист объявил о завершении карьеры.

Камерунец решил получить это образование для того, чтобы передать знания жителям Африки.

Обучение будет проходить в Бостоне и начнется в январе 2020 года.

"Я хочу помочь и внести положительный вклад в преобразование нашего континента. Будет непросто, но это приятный вызов, а я всегда любил вызовы", - сказал Это′О.

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