Это′О хочет получить образование в Гарвардской школе бизнеса
Экс-игрок "Барселоны" и "Интера" Самюэль Это′О хочет получить образование в Гарвардской школе бизнеса.
В сентябре этого года 38-летний футболист объявил о завершении карьеры.
Камерунец решил получить это образование для того, чтобы передать знания жителям Африки.
Обучение будет проходить в Бостоне и начнется в январе 2020 года.
"Я хочу помочь и внести положительный вклад в преобразование нашего континента. Будет непросто, но это приятный вызов, а я всегда любил вызовы", - сказал Это′О.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6