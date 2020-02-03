Это′О: "Казалось, что "Анжи" будет бороться за победу в Лиге Чемпионов"

Известный камерунский форвард Самуэль Это'О вспомнил о своих ожиданиях от проекта махачкалинского "Анжи".

"Когда я переходил в "Анжи", у создателей проекта этого были большие планы - не на один-два года, а на десятилетия вперёд. Большая ставка делалась на собственную академию. Местные игроки впоследствии должны были стать основой клуба и учиться у опытных легионеров. Мне казалось, "Анжи" пойдёт по пути ПСЖ и будет бороться за победу в Лиге Чемпионов, станет суперклубом... Жаль, что уход Сулеймана Керимова, которому я очень благодарен за многое в своей карьере, разрушил клуб. А ведь "Анжи" для Дагестана значит очень и очень многое", - сказал легендарный африканец.

Напомним, что Это'О защищал цвета "Анжи" с 2011 по 2013 год, сыграл 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 ассистов.

Сейчас дагестанская команда выступает в зоне "Юг" первенства ПФЛ (третий по силе российский дивизион).

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