Это'О: "Люди выставляют Моуринью спорной личностью, но это ложь"
Известный в прошлом камерунский футболист Самуэль Это'О высоко отозвался о главном тренере "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.
"Прежде всего, Моуринью является другом. Он искренний человек - если ему что-то не нравится, он скажет тебе об этом. Мы хорошо понимали друг друга, потому что оба обладаем ярким темпераментом. Жозе - один из лучших, кого я встречал в футболе. Люди выставляют его спорной личностью, но это ложь. Моуринью - топ-тренер, который, в первую очередь, заботится о результате. Так он видит футбол, и в этом смысле он номер один. Моуринью - великий. Он победитель и прирождённый лидер", - приводит слова Это'О Marca.
Напомним, что камерунец играл под руководством португальского наставника в миланском "Интере" и лондонском "Челси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18