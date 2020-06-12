Это'О: "Люди выставляют Моуринью спорной личностью, но это ложь"

Известный в прошлом камерунский футболист Самуэль Это'О высоко отозвался о главном тренере "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

"Прежде всего, Моуринью является другом. Он искренний человек - если ему что-то не нравится, он скажет тебе об этом. Мы хорошо понимали друг друга, потому что оба обладаем ярким темпераментом. Жозе - один из лучших, кого я встречал в футболе. Люди выставляют его спорной личностью, но это ложь. Моуринью - топ-тренер, который, в первую очередь, заботится о результате. Так он видит футбол, и в этом смысле он номер один. Моуринью - великий. Он победитель и прирождённый лидер", - приводит слова Это'О Marca.

Напомним, что камерунец играл под руководством португальского наставника в миланском "Интере" и лондонском "Челси".

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