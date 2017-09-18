Это'О мечтает стать тренером одного из своих бывших клубов
Форвард турецкого "Антальяспора" Самуэль Это'О мечтает стать тренером одного из своих бывших клубов.
Об этом, как информирует Football Italia, рассказал представитель нынешнего клуба камерунца Джордж Гарди. В частности, он сообщил: "Я не исключаю, что он подпишет контракт еще на один сезон. После этого его целью является завершение карьеры в МЛС. После выхода на пенсию он хотел бы стать тренером, и в один день возглавить "Интер".
Напомним, Дель Пьеро похвалил "Интер" Спаллетти. | soccernews.ru
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|4
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|7
|Сампдория
|3
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|3
|6
|9
|Фиорентина
|4
|6
|10
|Кальяри
|4
|6
|11
|Аталанта
|4
|4
|12
|Кьево
|4
|4
|13
|Болонья
|4
|4
|14
|СПАЛ
|4
|4
|15
|Удинезе
|4
|3
|16
|Дженоа
|4
|1
|17
|Сассуоло
|4
|1
|18
|Кротоне
|4
|1
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|Хеллас Верона
|4
|1
|20
|Беневенто
|4
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