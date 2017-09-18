Форвард турецкого "Антальяспора" Самуэль Это'О мечтает стать тренером одного из своих бывших клубов.

Об этом, как информирует Football Italia, рассказал представитель нынешнего клуба камерунца Джордж Гарди. В частности, он сообщил: "Я не исключаю, что он подпишет контракт еще на один сезон. После этого его целью является завершение карьеры в МЛС. После выхода на пенсию он хотел бы стать тренером, и в один день возглавить "Интер".

Напомним, Дель Пьеро похвалил "Интер" Спаллетти. | soccernews.ru