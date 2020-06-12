Это′О: "Месси должен играть до 70 лет"

Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О считает, что действующий капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси должен как можно дольше играть на высоком уровне.

"Это нормально, что "Барса" сильно полагается на Месси. Лео - лучший футболист в истории. Я бы всегда подбирал команду, советуясь с ним. Важно знать, кого он хочет видеть рядом. Месси нужно помогать. Сейчас он уже не может бегать как 25-летний, хотя иногда делает это. Нужно предоставить Месси лучших партнёров по команде, чтобы он продолжал получать удовольствие. Лео должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться как можно дольше", - цитирует камерунца Marca.

Месси ранее давал понять, что будет выступать за "Барсу" пока соответствует уровню команды. Его контракт с клубом истекает через год.

Также стоит отметить, что менее чем через две недели звёздному аргентинцу исполнится 33 года.

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