Это′О: "Месси должен играть до 70 лет"

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Это′О: "Месси должен играть до 70 лет"

Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О считает, что действующий капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси должен как можно дольше играть на высоком уровне.

"Это нормально, что "Барса" сильно полагается на Месси. Лео - лучший футболист в истории. Я бы всегда подбирал команду, советуясь с ним. Важно знать, кого он хочет видеть рядом. Месси нужно помогать. Сейчас он уже не может бегать как 25-летний, хотя иногда делает это. Нужно предоставить Месси лучших партнёров по команде, чтобы он продолжал получать удовольствие. Лео должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться как можно дольше", - цитирует камерунца Marca.

Месси ранее давал понять, что будет выступать за "Барсу" пока соответствует уровню команды. Его контракт с клубом истекает через год.

Также стоит отметить, что менее чем через две недели звёздному аргентинцу исполнится 33 года.

Не пропустите: Месси и Роналду попали в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ещё 40 лет смотреть на мучения гнома?Да ни за что!

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Первоклашка с крутым нравом

Лео никому ничего никогда не должен ...

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