Это′О: "Месси должен играть до 70 лет"
Бывший нападающий "Барселоны" Самуэль Это'О считает, что действующий капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси должен как можно дольше играть на высоком уровне.
"Это нормально, что "Барса" сильно полагается на Месси. Лео - лучший футболист в истории. Я бы всегда подбирал команду, советуясь с ним. Важно знать, кого он хочет видеть рядом. Месси нужно помогать. Сейчас он уже не может бегать как 25-летний, хотя иногда делает это. Нужно предоставить Месси лучших партнёров по команде, чтобы он продолжал получать удовольствие. Лео должен играть до 70 лет, чтобы мы могли наслаждаться как можно дольше", - цитирует камерунца Marca.
Месси ранее давал понять, что будет выступать за "Барсу" пока соответствует уровню команды. Его контракт с клубом истекает через год.
Также стоит отметить, что менее чем через две недели звёздному аргентинцу исполнится 33 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14