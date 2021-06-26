Это'О: "Месси и Роналду - боги футбола"

2 Теги самуэль это'олионель мессикриштиану роналдукилиан мбаппе

Это'О: "Месси и Роналду - боги футбола"Фото: инстаграм Это'О

Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это'О высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

"В "Барселоне", наблюдая за Месси, я видел рождение бога футбола. Футбольных богов было немного. Двое - из Аргентины. Один уже обрел покой и сейчас рядом со своим отцом, а другой все еще с нами. Мне повезло поиграть с Месси и насладиться его футболом. С Диего я поиграть на официальном уровне не смог, однако, будучи ребенком, часто видел его по телевизору. То, что он вытворял с мячом, мне казалось поразительным.

Роналду - еще один бог. Вместе с Месси он стал символом нынешнего футбола. Однако еще один бог придет им на смену, когда они устанут радовать нас. Этим новым богом станет Килиан Мбаппе", - приводит слова Это′О La Nacion.

Читайте также: Это'о высказался о связке Месси с Агуэро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Король футбола может быть только один! Я король всех извращенцев.

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Язычник что ли?Многобо-ие у него ... Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дольберга предлагали "Зениту" перед Евро-2020

Дольберга предлагали "Зениту" перед Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов