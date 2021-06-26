Это'О: "Месси и Роналду - боги футбола"

Фото: инстаграм Это'О

Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это'О высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

"В "Барселоне", наблюдая за Месси, я видел рождение бога футбола. Футбольных богов было немного. Двое - из Аргентины. Один уже обрел покой и сейчас рядом со своим отцом, а другой все еще с нами. Мне повезло поиграть с Месси и насладиться его футболом. С Диего я поиграть на официальном уровне не смог, однако, будучи ребенком, часто видел его по телевизору. То, что он вытворял с мячом, мне казалось поразительным.

Роналду - еще один бог. Вместе с Месси он стал символом нынешнего футбола. Однако еще один бог придет им на смену, когда они устанут радовать нас. Этим новым богом станет Килиан Мбаппе", - приводит слова Это′О La Nacion.

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