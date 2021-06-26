Это'О: "Месси и Роналду - боги футбола"
Экс-игрок "Барселоны" Самуэль Это'О высказался о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
"В "Барселоне", наблюдая за Месси, я видел рождение бога футбола. Футбольных богов было немного. Двое - из Аргентины. Один уже обрел покой и сейчас рядом со своим отцом, а другой все еще с нами. Мне повезло поиграть с Месси и насладиться его футболом. С Диего я поиграть на официальном уровне не смог, однако, будучи ребенком, часто видел его по телевизору. То, что он вытворял с мячом, мне казалось поразительным.
Роналду - еще один бог. Вместе с Месси он стал символом нынешнего футбола. Однако еще один бог придет им на смену, когда они устанут радовать нас. Этим новым богом станет Килиан Мбаппе", - приводит слова Это′О La Nacion.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14