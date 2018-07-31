Это'О может продолжить карьеру во Франции

Форвард турецкого "Коньяспора" Самуэль Это'О может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, рассказал близкий друг 37-летнего нападающего. В частности, он поведал: " Самуэлю все еще нравится Турция, но он хочет открыть для себя что-то еще. И поскольку в Европе есть только два больших чемпионата, где он никогда не играл, и учитывая то, что он говорит по-французски, его приоритетом является Лига 1 - чемпионат, за которым он регулярно следит и ведущих игроков которого он знает. Есть клуб, который уже обсуждает с его агентом возможный переход, и другой клуб, который сообщил, что готов воспользоваться возможностью в случае его ухода из нынешнего клуба ".

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