Это'О может продолжить карьеру во Франции

Теги самуэль это'оконьяспор

Это'О может продолжить карьеру во ФранцииФорвард турецкого "Коньяспора" Самуэль Это'О может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, рассказал близкий друг 37-летнего нападающего. В частности, он поведал: "Самуэлю все еще нравится Турция, но он хочет открыть для себя что-то еще. И поскольку в Европе есть только два больших чемпионата, где он никогда не играл, и учитывая то, что он говорит по-французски, его приоритетом является Лига 1 - чемпионат, за которым он регулярно следит и ведущих игроков которого он знает. Есть клуб, который уже обсуждает с его агентом возможный переход, и другой клуб, который сообщил, что готов воспользоваться возможностью в случае его ухода из нынешнего клуба".

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