Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе

Бывший игрок "Барселоны" Самуэль Это'О может стать игроком "Расинга". Об этом сообщил президент клуба.



"Шансы на заключение контракта 50 на 50. На следующей неделе можно будет узнать точно. Если он станет футболистом нашего клуба, он будет играть.Задача тренера - вписать его в команду", - передает слова президента Marca.



Напомним, Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Ранее он выступал за "Реал", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор", "Катар".

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