Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе

Теги расинг сантандерсамуэль это'о

Это'О может возобновить карьеру в испанском клубе

Бывший игрок "Барселоны" Самуэль Это'О может стать игроком "Расинга". Об этом сообщил президент клуба.

"Шансы на заключение контракта 50 на 50. На следующей неделе можно будет узнать точно. Если он станет футболистом нашего клуба, он будет играть.Задача тренера - вписать его в команду", - передает слова президента Marca.

Напомним, Это'О завершил профессиональную карьеру в 2019 году. Ранее он выступал за "Реал", "Мальорку", "Барселону", "Интер", "Анжи", "Челси", "Эвертон", "Сампдорию", "Антальяспор", "Коньяспор", "Катар". 

Не пропустите: Самуэль Это’О рассказал о своем самочувствии после ДТП| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым

Ананидзе рассказал, что не поддерживает общение с Глушаковым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов