Это'О: "Надеюсь, Неймар останется в ПСЖ"

Форвард турецкого "Коньяспора" Самуэль Это'О высказался по будущему своего коллеги по амплуа Неймара из ПСЖ.

"Я не разочарован его подписанием, так как это был его первый год в клубе. Он должен был адаптироваться к команде, и он это сделал. В следующем сезоне мы действительно сможем судить Неймара. Надеюсь, он останется в самом красивом городе в мире после Дуалы и Яунде. Он находится в правильном клубе, он хорошо зарабатывает, и мы его очень любим", - цитирует 37-летнего нападающего France Football.

Напомним, Зидан дал комментарий слухам о возможном приобретении "Реалом" Неймара. | soccernews.ru