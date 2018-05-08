Это’О назвал, кто будет "новым Месси"
Экс-нападающий "Барселоны" Самуэль Это’О заявил, что преемником лидера "Барселоны" Лионеля Месси в мировом футболе станет форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.
«Мбаппе – это будущий Месси. Но для этого ему нужно справиться со своим звездным статусом. Кроме того Мбаппе необходиом понимать, что происходит вокруг его имени. Для удачной карьеры нужно учитывать очень много факторов. И часто все эти качества не имеют ничего общего с футболом", – цитирует Это’О AFP.
В этом сезоне 19-летний Мбаппе провел за ПСЖ 44 матча, забил 21 гол и отдал 16 результативных передач.
Напомним, что этим летом ПСЖ обязан выкупить трансфер Мбаппе у "Монако" за 180 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|36
|75
|3
|Реал Мадрид
|35
|72
|4
|Валенсия
|36
|67
|5
|Бетис
|36
|59
|6
|Вильярреал
|35
|57
|7
|Хетафе
|36
|52
|8
|Севилья
|35
|51
|9
|Жирона
|36
|48
|10
|Эйбар
|36
|47
|11
|Реал Сосьедад
|36
|46
|12
|Сельта Виго
|36
|46
|13
|Алавес
|36
|44
|14
|Атлетик Бильбао
|36
|43
|15
|Эспаньол
|36
|43
|16
|Леганес
|35
|40
|17
|Леванте
|35
|40
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|36
|29
|19
|Лас Пальмас
|36
|22
|20
|Малага
|36
|20